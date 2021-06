"Rain Man": Film als Bühnenereignis

Erzählt wird das Kennenlernen von Charlie Babbit und seinem an Autismus erkrankten Bruder Raymond. Letzterer wurde vom Vater der beiden als Erbe eines millionenschweren Vermögens eingesetzt. Auf einer Reise durch die USA werden Raymonds verborgene, an Genialität grenzende Begabungen sichtbar. Aber auch der egozentrische Charlie, der eigentlich nur auf Raymonds Erbe aus war, verwandelt sich allmählich in einen anderen Menschen. Unter der Regie von Marcus Strahl spielen Michael Duregger, Martin Oberhauser, Leila Strahl, Gerhard Dorfer, Judith Rumpf und Martin Gesslbauer.