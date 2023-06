Raika Perg wandelt sechs Filialen in Beratungsbüros um

Die Raiffeisenbank Perg wird zur Jahresmitte 2024 an sechs ihrer insgesamt 17 Bankstellen das Schalterservice einstellen. Dieser Maßnahmenplan des Vorstands wurde am Montagabend im Aufsichtsgremium der Bank beschlossen. Betroffen sind die Standorte in Allerheiligen, Arbing, Dorfstetten (NÖ), Rechberg, Saxen und Windhaag. Dennoch will sich die Bank vorerst nicht völlig aus diesen sechs Gemeinden zurückziehen, betonen die beiden Direktoren Johann Fröschl