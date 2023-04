Raiffeisenbanken stellen Weichen für eine Fusion

Die beiden Raiffeisenbanken wollen sich zu einer Gesamtbank Raiffeisenbank Gramastetten Rodltal zusammenschließen.

In der örtlichen Mitinhaberversammlung im Schnopfhagenstadl in Oberneukirchen wurden die Weichen für eine neue Raiffeisenbank gestellt. Neben den positiven betriebswirtschaftlichen Kennzahlen wurden die Mitinhaber und Kunden über die gemeinsame Ausrichtung und Vorteile der neuen Gesamtbank informiert. Nach den Mitinhaberversammlungen in Zwettl und Traberg sind im Mai gleichlautende Beschlussfassungen in den Generalversammlungen beider Raiffeisenbanken vorgesehen. In beiden Raiffeisenbanken gibt es einstimmige Aufträge der 19 Aufsichtsräte und 28 Delegierten, gemeinsam eine starke Regionalbank zu bilden.

Generalversammlung am Wort

Regulatorische Anforderungen, ökonomische Rahmenbedingungen und stark geändertes Kundenverhalten erforderten eine entsprechende Betriebsgröße. "Unser gemeinsames Ziel ist es, mit allen Mitarbeitern und unseren bestehenden Bankstellen als stabiler Partner mit einem noch breiteren Angebot für unsere Kunden die finanzielle Nahversorgung in der Region auch in Zukunft abzusichern. Wichtig dabei ist, dass alle Entscheidungen zu hundert Prozent in der Region bleiben", sind die beiden Aufsichtsratsvorsitzenden der Raiffeisenbank Mittleres Rodltal, Josef Rathgeb, und der Raiffeisenbank Gramastetten, Georg Rath, vom Mehrwert der neuen Bank überzeugt. Die endgültige Entscheidung für eine neue Raiffeisenbank Gramastetten Rodltal erfolgt nach dem Genossenschaftsprinzip in den Generalversammlungen.

