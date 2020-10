Raiffeisenbank Region Freistadt: Ressi folgt Mayr als Leiter

Zu einem Generationswechsel kommt es im Vorstand der Raiffeisenbank Region Freistadt: Nach mehr als 47 Berufsjahren tritt der langjährige Geschäftsleiter, Direktor Walter Mayr, mit Anfang November seine Alterspension an. Zu seinem Nachfolger als Geschäftsleiter und Vorstand der genossenschaftlichen Regionalbank wurde vom Aufsichtsrat der 44-jährige Christian Ressi bestellt. Gemeinsam mit Direktor Johann Fleischanderl wird er die Zukunft der Raiffeisenbank Region Freistadt mit 23.000 Kundinnen und Kunden, 63 Mitarbeitern, einem Kompetenzzentrum in Freistadt sowie zehn Bankstellen vor Ort und einer Bilanzsumme von rund 550 Millionen Euro gestalten.

"Christian Ressi übernimmt damit die Verantwortung für den wichtigsten finanziellen Nahversorger in der Region. Er wird mit seiner Kompetenz, mit Flexibilität und Kundennähe die künftigen Herausforderungen für die Raiffeisenbank bestens meistern", sagt die Aufsichtsratsvorsitzende Anna Gstöttenbauer.

Christian Ressi hat nach Matura und Studium seine Tätigkeit im Raiffeisen-Sektor 2001 in der Rechtsabteilung der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich begonnen. Ab 2013 sammelte Christian Ressi als Rechtsanwaltspartner einer Wirtschaftskanzlei in Linz wertvolle Erfahrungen in einer selbständigen Tätigkeit. Seit Anfang 2019 ist er als Firmenkundenberater und Geschäftsleiter-Stellvertreter in der Raiffeisenbank Region Freistadt tätig.

Der im Bezirk Perg aufgewachsene Jurist wohnt seit Jänner 2018 mit seiner Lebensgefährtin und seinem dreijährigen Sohn im neugebauten Eigenheim in Neumarkt. "Ich freue mich schon auf die künftigen Aufgaben als Geschäftsleiter und möchte gemeinsam mit unserem Mitarbeiterteam den erfolgreichen Weg der Raiffeisenbank Region Freistadt fortsetzen", sagt der neue Geschäftsleiter über seinen Karrieresprung.

