Raiffeisenbank Perg investiert in zwei neue Geschäftsstellen

PERG. Mit gutem Ergebnis im Rücken stärkt die Regionalbank ihre Präsenz im Bezirk Perg. Neue Bankstellen in Windhaag und Arbing.

Raika-Perg Geschäftsführer Klaus Drabek, Karl Fröschl und Johann Fröschl Bild: lebe

Auf gute Geschäfte im abgelaufenen Jahr blickt die Geschäftsführung der Raiffeisenbank Perg, die im Bezirk mit 143 Mitarbeitern 17 Bankstellen betreibt, zurück. So stieg die Bilanzsumme um 6 Prozent auf 1,149 Milliarden Euro und die Summe die verwalteten Kundengelder auf 1,338 Milliarden. Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit lag mit Stichtag 31. Dezember 2018 bei 11,6 Millionen Euro und damit um 12,6 Prozent über jenem des Vorjahres. "Der Bezirk Perg entwickelte sich im vergangenen Jahr wirtschaftlich hervorragend. Als Regionalbank profitieren wir natürlich wesentlich von dieser guten Entwicklung", sagt der Sprecher der Geschäftsführung, Karl Fröschl.

An diesem Geschäftsmodell werde die Bank laut Fröschl auch in Zukunft festhalten: "Als Genossenschaft sind unsere Besitzer die Menschen in der Region. Daher verstehen wir uns auch als Dienstleister der Region." Das bedeute auch, dass man zwar dort und da bei den Öffnungszeiten reduziere, aber an der bestehenden Filialstruktur mit persönlicher Betreuung in den Gemeinden festhalte. In Arbing und Windhaag/Perg werde man in wenigen Wochen in neue Filialen übersiedeln: in Windhaag in den Priorinnentrakt des ehemaligen Klosters, in Arbing ins Nahversorgerzentrum Breiteneder direkt an der Bundesstraße 3. In Windhaag werde man im Mai übersiedeln, in Arbing wahrscheinlich im Juni, sagt Direktor Johann Fröschl. In Baumgartenberg habe man einen zuletzt kaum genutzten Teil der Filiale an die Altenpflegeschule Oberösterreich abgetreten, bleibe aber natürlich im Ort.

Bankintern wird weiter an der Spezialisierung der Mitarbeiter gearbeitet. "Wir formieren derzeit Kompetenz-Teams für Wohnbaufragen und auch für jüngere Kunden", sagt Karl Fröschl. Bei Firmenkunden und im Bereich Private Banking habe man damit schon gute Erfahrungen gemacht. Diese Teams würden bankstellenübergreifend tätig und jeweils eine Größe von sechs bis sieben Mitarbeitern umfassen.

Stark involviert ist die Raiffeisenbank Perg auch bei der Entwicklung von Bauland im Bezirk. "Seit zwei bis drei Jahren haben wir eine extrem starke Nachfrage nach Grundstücken für den Einfamilienhausbau", sagt Klaus Drabek. In den vergangenen vier Jahren habe man 145 Baugrundstücke an Bauwerber aus der Region vermittelt. Auch im laufenden Jahr seien in Zusammenarbeit mit den jeweiligen Standortgemeinden bereits neue Projekte in Planung.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema