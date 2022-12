Raiffeisen schließt seine Bankstelle in Luftenberg

Die Raiffeisenbank Perg wird ihre Bankstelle in Luftenberg am 17. März nächsten Jahres schließen. Schon zuletzt waren die Schalter nur noch am Montagvormittag und Freitagvormittag geöffnet. Die drei in Luftenberg tätigen Mitarbeiterinnen rund um die langjährige Bankstellenleiterin Andrea Tröbinger werden ihre Kunden künftig vom benachbarten St. Georgen/Gusen aus betreuen, teilen die Bankvorstände Johann Fröschl und Klaus Drabek mit.

Die Raiffeisen-Manager betonen, dass die Schließung nicht aus Einspargründen erfolge. Vielmehr sei es ein Schritt in Richtung mehr Beratungsqualität. "Wir werden weiterhin für Luftenberg da sein. Unsere 1300 Kunden haben dieselben Betreuerinnen wie bisher. In St. Georgen können wir außerdem längere Öffnungszeiten anbieten als derzeit in Luftenberg."

Menschen mit eingeschränkter Mobilität will man bei der Buchung von Fahrten mit dem Postbus-Shuttle in das drei Kilometer von Luftenberg entfernte St. Georgen behilflich sein. Sowohl der Bankomat als auch der Überweisungsautomat sollen erhalten bleiben. Außerdem wolle man helfen, eine gute Nachnutzung für das Geschäftslokal sicherzustellen.

Autor Bernhard Leitner Lokalredakteur Mühlviertel