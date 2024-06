Radrundfahrtvon Wels nach Aigen-Schlägl

Aigen-Schlägl erwartet den Radtross am Marktplatz. (Eisenbauer)

AIGEN-SCHLÄGL. Die 14. Oberösterreich-Rundfahrt findet vom 13. bis 16. Juni statt. Die spannende zweite Etappe führt am Samstag, dem 15. Juni über 150,6 Kilometer von Wels nach Aigen Schlägl. Das Teilstück mit zahlreichen Steigungen und Bergwertungen wird den insgesamt 144 Radprofis viel abverlangen. Start der Etappe ist um 12.35 Uhr beim max.center Wels. Das neue Etappenziel in Aigen-Schlägl im Bezirk Rohrbach wird nach dreimaliger Zieldurchfahrt am Marktplatz um 16.10 Uhr erreicht.

Die Gesamtlänge der Oberösterreich Rundfahrt 2024 beträgt insgesamt 489 Kilometer und führt über 7290 Höhenmeter. Bei der Tour im Land ob der Enns starten 20 Teams, darunter alle heimischen Spitzenteams und Mannschaften aus über zehn europäischen Ländern. Die gesamte Rundfahrt wird auf K19 und ORF Sport Plus live im TV übertragen.

www.ooe-classics.at

