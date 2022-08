Radrundfahrt führt wieder ins Mühlviertel

Die erste Teilnehmerin ging am Montag um 20.30 Uhr ins Rennen, ab dann gehen bis Mittwochabend immer wieder verschiedene Bewerbe in Szene. Die Strecke führt die Teilnehmer auch in den Bezirk Rohrbach. Die Rennradfahrer kommen über die Donaubrücke Niederranna, müssen dann rauf nach Neustift und bahnen sich über Ulrichsberg, Haslach und St. Stefan-Afiesl ihren Weg durch den Bezirk. Die Extreme-Strecke ist rund 2200 Kilometer lang und führt die Teilnehmer auf grenznahen Straßen nonstop rund um ganz Österreich. Daneben gibt es noch kürzere Strecken: Die 1500-Kilometer-Variante schneidet den Westteil mit Tirol und Vorarlberg ab, die Challenge führt auf 560 Kilometern rund um Oberösterreich.

Die Race Around Austria Business Challenge ist ein Format speziell für Firmen. Mit den Teams Raiffeisen Rohrbach, Internorm und InnsHolz Vitalpraxis Brandl kommen drei der vier Teilnehmer aus dem Bezirk Rohrbach. Sie gehen am Mittwoch ab 18.10 Uhr ins Rennen.