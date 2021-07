Radrundfahrt auf Rohrbachs Stadtplatz

140 Profi-Nachwuchsfahrer aus zehn Nationen radeln bei der OÖ Rad-Rundfahrt um den Toursieg. Die zweite Etappe führt sie in den Bezirk Rohrbach und in die Bezirkshauptstadt. Die 46. Internationale „Keine Sorgen“ Junioren Rundfahrt zählt zu den größten Nachwuchsrennen Europas und findet heuer von 23. bis 25. Juli statt.

Insgesamt gilt es 307,4 Kilometer und 3700 Höhenmeter zu bewältigen. Die Etappe im Bezirk Rohrbach (24. Juli) gilt als besonders anspruchsvoll, weiß das Organisationsteam rund um Willy Grims, Gerhard Kraml und Alois Sonnleitner, die es dank Sponsoren und Unterstützung der Stadtgemeinde erneut geschafft haben, das Rennen in den Bezirk zu bringen. 101,4 hügelige Kilometer, Start und Ziel dieses Teilstücks sind in Rohrbach-Berg, der Stadtplatz wird insgesamt fünf Mal durchfahren.

Die Strecke führt heuer über Wandschaml, Sprinzenstein, Hühnergeschrei, Haselbach (mit Bergwertung) und Arnreit wieder nach Rohrbach-Berg. Für Unterhaltung am Stadtplatz durch die Musikkapelle Rohrbach sowie für Gastronomie ist gesorgt. Start ist am 24. Juli um 16 Uhr am Stadtplatz; bereits ab 14.30 Uhr werden die Fahrer vorgestellt. Zielankunft gegen 18.10, Siegerehrung: 19.30 .