Radmuttern bei linkem Vorderrad gelockert

Der 26-jährige Besitzer fuhr mit dem Wagen in die Arbeit bis Enns. Als er das Fahrzeug in die Werkstatt bringen wollte, löste sich kurz vor dem Eintreffen in der Werkstatt das linke Vorderrad. Laut Werkstätte waren alle fünf Radmuttern gelockert worden.

