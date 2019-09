Radmuttern an Pkw gelockert: Rohrbacher Polizei bittet um Hinweise

Die 32-Jährige hatte ihr Auto um 5.40 Uhr am öffentlichen Parkplatz der Wirtschaftszeile Rohrbach im Ortszentrum geparkt. Als sie um 12.30 Uhr nach Hause fuhr, bemerkte sie nach kurzer Strecke starke Klopfgeräusche am Fahrwerk. Daheim angekommen, stellte ihr Lebensgefährte fest, dass beim linken Vorderreifen alle fünf Radmuttern komplett locker waren. Man konnte sie sogar mit der Hand herausdrehen, teilte die Polizei am Donnerstag in einer Aussendung mit.

Um den Verantwortlichen ausforschen zu können, bittet die Polizeiinspektion Rohrbach um Hinweise aus der Bevölkerung unter der Nummer 059133 4250.

Zuletzt war vermehrt über einen Serientäter im Innviertel berichtet worden. Der Mann, der nach wie vor unentdeckt blieb, hatte bereits an elf Fahrzeugen im Raum Mattighofen-Schalchen die Radmuttern gelockert - zum Archivbericht.

