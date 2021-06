Radfahrer von Pkw erfasst

Ein 46-jähriger Radfahrer aus dem Bezirk Urfahr-Umgebung fuhr am Donnerstag gegen 16:30 Uhr mit seinem Rennrad auf der B38 von Freistadt kommend Richtung Bad Leonfelden. Er fuhr im Gemeindegebiet von Bad Leonfelden in den Kreisverkehr Inkoba ein. Eine 57-Jährige aus dem Bezirk Urfahr-Umgebung dürfte den Radfahrer übersehen haben und es kamzum Zusammenstoß. Der 46-Jährige stürzte und wurde in das UKH Linz gebracht.