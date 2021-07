Rennradfahrer über Pkw geschleudert

Der Unfall ereignete sich gegen 19.30 Uhr. Im Kreuzungsbereich kam es aus noch ungeklärten Gründen zum Zusammenstoß des 33-Jährigen mit einem 54-jährigen Autolenker. Der Radfahrer wurde über das Fahrzeug geschleudert und kam auf der Straße zum Liegen, wie die Polizei am Samstagmorgen berichtete. Der Mann wurde am Unfallort erstversorgt und anschließend mit dem Rettungshubschrauber in das Landesklinikum Amstetten geflogen.