Radfahrer traten für Elina ganz kräftig in die Pedale

Vor fast zehn Jahren reifte die Idee. Michael Roither und seine Radfreunde planten eine Veranstaltung. Die Gruppe, die wöchentlich Ausfahrten im Mühlviertler Hügelland unternimmt, wollte noch mehr Hobbysportler zum Radeln animieren. Ein Rennen stand nicht zur Debatte, stattdessen rief man 2014 ein Charity-Event ins Leben. "Damals gab es bei uns in der Region einen schweren Unfall. Ein Bekannter ist vom Dach gestürzt", sagt Michael Roither. 752 Euro, die man bei der ersten Ausfahrt sammelte, kamen dem Verunglückten zugute.

Die Benefiz-Ausfahrt wurde zum Fixpunkt für Bewegungsfreudige aus der Region. Alljährlich wird mit den Startgeldern einer Familie geholfen. Am heurigen Karsamstag traten rund hundert Teilnehmer für die schwerkranke Elina aus Zwettl an der Rodl in die Pedale und machten ihren Eltern eine große Freude: Der Verein Charity-Radausfahrt übergab der Familie eine Spende über 14.000 Euro. Der Schulterschluss zwischen Sportbegeisterten, die trotz Regen und Kälte durchgehalten hätten, und den Sponsoren sei "immer wieder beeindruckend", sagt Organisator Michael Roither, der schon die achte Auflage der Ausfahrt vor Augen hat. Nächstes Jahr soll erneut für den guten Zweck geradelt werden.

