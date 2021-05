Radfahrer als "strampelnde Terroristen" bezeichnet: Grüne fordern Rücktritt

Die Diskussion über ein Radweg-Projekt im Gemeinderat von vergangener Woche brachte gestern dem Mauthausener FP-Vizebürgermeister LAbg. Alexander Nerat eine Rücktrittsaufforderung der Mauthausener Grünen ein.

Nerat hatte in der Debatte über eine strittige Radweg-Verbindung zwischen Eschenweg und Heinrichsbründl das Wort ergriffen und gesagt: "Auch Fahrradfahrer unterliegen der StVO. Das wird nur gern von diesen strampelnden Terroristen übersehen, wenn’s ihnen gerade nicht hineinpasst." Diese Aussage ist auf einer Video-Aufzeichnung der Gemeinderatsitzung dokumentiert.

Diese pauschale Aussage führe zur Schaffung eines Feindbildes. Radfahrer mit Terroristen gleichzusetzen, die mit Gewalt Ziele zu erreichen suchen, sei unerhört, so Grünen-Gemeinderat Johann Hinterplattner: "Es ist inakzeptabel, Radfahrerinnen und Radfahrer, die im Straßenverkehr die schwächeren Verkehrsteilnehmer sind, so zu verunglimpfen." Nerat disqualifiziere sich mit dieser Aussage als Vizebürgermeister und Landtagsabgeordneter. "Wir fordern ihn auf, von seinen öffentlichen Ämtern zurückzutreten", heißt es in einer Aussendung der Mauthausener Grünen.

"Ich habe mit diesem Satz keinesfalls die Radfahrer im Allgemeinen gemeint", versuchte Nerat gestern auf OÖN-Anfrage die Wogen zu glätten. Als Anrainer des Donauradwegs habe er aber auch schon Erfahrungen mit Radfahrern gemacht, die alles andere als erfreulich gewesen seien. Letztendlich sei die Rücktrittsaufforderung der Grünen aber ein "Sturm im Wasserglas, der vor allem dem aufkeimenden Wahlkampf geschuldet ist. In der Sitzung selbst hat sich nämlich niemand darüber empört."