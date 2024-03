Radetzkymarsch im Altersheim

Die Blasmusik als Kitt der Gesellschaft und Quell der Lebensfreude inszeniert in den kommenden Wochen der Sozialhilfeverband des Bezirks Perg gemeinsam mit dem Blasmusikverband bei einem neuen Konzertformat. Unter dem Motto "Blasmusik rockt Altenheim" werden die Musikerinnen und Musiker von 26 Blasmusikkapellen an sieben Freitagen Gartenkonzerte in den sieben Seniorenheimen im Bezirk spielen. An jedem Termin gibt es parallel an allen Standorten ein Konzert. Damit kommt diese in Oberösterreich einzigartige Initiative auf 49 Auftritte im Zeitraum vom 3. Mai bis 6. September.

Am Leben teilnehmen

"Es gibt die weit verbreitete Meinung, rund um ein Alten- und Pflegeheim sollte es möglichst ruhig sein, um die Bewohnerinnen und Bewohner möglichst nicht zu stören. In Wahrheit ist aber das Gegenteil der Fall: Ältere Menschen wollen am gesellschaftlichen Leben teilhaben, mit anderen Personen in Kontakt treten, Aktivitäten erleben oder diese zumindest über ihre Fenster und Balkone beobachten", erklärt der Obmann des Sozialhilfeverbands Perg, Werner Kreisl, warum er an die Leitung des Blasmusikverbands mit der Bitte um einen musikalischen Impuls für die Pflegeheime herangetreten ist.

Mit diesem Anliegen fand Kreisl bei den Perger Musikvereinen sofort ein offenes Ohr, sagt Bezirksobmann Georg Fichtinger: "In der Bezirksleitung waren uns ganz schnell einig, dass wir diese Idee unterstützen und dabei nach Möglichkeit alle Kapellen mit an Bord haben möchten." Bezirkskapellmeister Erwin Haderer verspricht, dass seine Musikerinnen und Musiker den Seniorenheimbewohnern die ganze Vielfalt der Blasmusik präsentieren möchte, von der Böhmischen Polka über heimische Traditionsmärsche bis zu Rock-Klassikern: "Letzteres wird vor allem bei unseren Jugendensembles zum Tragen kommen. So sind wir dann auch auf den Titel ‚Blasmusik rockt Altenheim‘ gekommen."

Derzeit werden unter den einzelnen Musikvereinen die Termine abgestimmt, damit ab dem 3. Mai tatsächlich an jedem dritten Freitag ab 15 Uhr ein Konzert in jedem Alten- und Pflegeheim im Bezirk Perg stattfinden kann.

