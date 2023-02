Radargerät ab 1. März scharf geschaltet: Behörde macht ernst mit Tempo 30 auf Donaubrücke Mauthausen

Heue in einer Woche wird ein Radargerät auf der Donaubrücke Mauthausen die Einhaltung der 30-km/h-Beschränkung kontrollieren.

Die seit Mai vergangenen Jahres verordnete 30 km/h-Beschränkung auf der Donaubrücke Mauthausen wird ab kommender Woche von einem Radargerät kontrolliert. Noch diese Woche wird das Gerät auf der oberösterreichischen Seite installiert und mittels „Probeblitzungen“ kalibriert. Am 1. März wird das Radar scharf geschaltet. Dann werden Schnellfahrer aus beiden Richtungen geblitzt. Die Strafverfügungen wird die Bezirkshauptmannschaft Perg ausstellen.

„Auch uns wäre es lieber gewesen, wenn die Montage eines Radargeräts nicht notwendig geworden wäre. Um die Befahrbarkeit der Brücke zu erhalten, muss aber die maximale Geschwindigkeit von 30 km/h sichergestellt werden. Daher wird jetzt eine Radarüberwachung mit fixen Geräten installiert“, heißt es in einer gemeinsamen Stellungnahme der Landesstraßenverwaltungen aus Ober- und Niederösterreich. Das Tempolimit soll die sichere Befahrbarkeit der Brücke so lange erhalten, bis die neue Donaubrücke Mauthausen etwa 700 Meter stromabwärts für den Verkehr freigegeben ist.

Neue Brücke: Baubeginn 2024

Für dieses Bauprojekt werden derzeit die Bauarbeiten vorbereitet. Vorbehaltlich des Ergebnisses bei den Genehmigungsverfahren und den Grundeinlösen wird ein Baubeginn für Ende 2024 angestrebt. Fertigstellung und Eröffnung werden mit dem Jahr 2027 angegeben. Die Gesamtkosten für den Neubau der Donaubrücke sowie die Erneuerung der bestehenden Donaubru¨cke Mauthausen werden auf rund 168 Millionen Euro geschätzt.

Suche nach Kriegsrelikten

Sobald die neue Donaubrücke für den Verkehr freigegeben ist, wird bei der bestehenden Brücke das Tragwerk komplett abgetragen und mit einer breiteren Fahrbahn neu errichtet. Die Vorbereitungsarbeiten dafür laufen bereits. So wurde im Bereich der Brückenpfeiler eine sogenannte Kriegsmittelerkundung durchgeführt. Eine solche Erkundung ist vor dem Beginn von Bauarbeiten an Brückenpfeilern vorgesehen. Hierzu wurden von einem Schiff aus bei allen Brückenpfeilern stichprobenartig Baggerschürfe gemacht und das dabei entnommene Material von Kampfmittelexperten untersucht. Auf der Basis des nun vorliegenden Ergebnisses können künftige Arbeiten an den Brückenpfeilern sicher erfolgen.

Noch heuer wird nämlich die Detailplanung für die Verstärkung der Strompfeiler gegen Schiffsanprall vorgenommen. Zeitgleich werden diese Pfeiler für das neue, breitere Brückentragwerk verlängert. Auf diesen verlängerten Pfeilern wird direkt nach Errichtung der neuen Brücke auch auf der bestehenden Brücke ein neues Tragwerk mit breiterer Fahrbahn errichtet. Die parallel zur Fahrbahn verlaufende Eisenbahnbrücke sowie das Erscheinungsbild der Brücke bleiben unverändert.

