Putzleinsdorf will mit Sieg die Trendwende schaffen

Nach vier Niederlagen in Folge liegt Putzleinsdorf nur mehr auf dem 13. Platz der Landesliga Ost. Der morgige Gegner, die SPG Katsdorf, ist nach fünf Niederlagen aus fünf Partien Letzter. Beide Mannschaften brauchen also dringend ein Erfolgserlebnis. "Wir wollen mit einem Sieg aus der schwierigen Situation herauskommen", sagt Putzleinsdorf Trainer Adis Mujkanovic. Er ist mit den Leistungen seines Teams aber nicht immer unzufrieden gewesen: "Wir haben einige Punkte liegen lassen. Es ist an der Zeit, dass sich die Mannschaft für gute Leistungen auch belohnt." Endlich die ersten Punkte einfahren will aber auch Aufsteiger Katsdorf. Die Grammer-Elf muss dafür aber in der Offensive effektiver werden: In den bisherigen Partien gelangen nur zwei Tore.

"Wir wollen das Heimspiel für uns entscheiden, wissen aber um die Stärken von Pregarten", sagt St. Martins Trainer Andreas Luksch vor dem morgigen Mühlviertel-Duell. Mit der bisherigen Punkteausbeute sind die St. Martiner nicht zufrieden. Luksch: "Vor allem im Abschluss haben wir Luft nach oben."

In der Bezirksliga Nord stehen schon heute zwei brisante Derbys an. St. Oswald bei Freistadt hat dabei den SV Freistadt zu Gast. Das zweite Nachbarschaftsduell findet in Gallneukirchen statt: Während die Gallneukirchner mit sieben Punkten gut dastehen, wartet Altenberg noch auf den ersten Saisonsieg.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Florian Ruckerbauer Florian Ruckerbauer