Punktlandung für neues Hotel "B3" Im Mai checken die ersten Gäste ein

Der Frühstücksraum ist fertig eingerichtet, in den 51 Zimmern werden noch letzte Kleinigkeiten montiert, ebenso in der Hotellobby. Pünktlich zum Ende von sechs Monaten Tourismus-Dauerlockdown ist man im neu gebauten Hotel "B3" in Mauthausen bereit, die ersten Gäste willkommen zu heißen.