Puchenauer Künstlerinnen stellen in der Waldinger Impfstraße aus

Die Puchenauer Künstlerinnen Astrid Leonhartsberger-Ledl und Elisabeth Opletal präsentieren seit vorgestern, Mittwoch, einige ihre Bilder in der Impfstraße in Walding. Diese Kooperation der besonderen Art zwischen Beverley Allen-Stingeder, Vorsitzende des Puchenauer Kulturausschusses, Günter Kada, Mitglied des Waldinger Kulturausschusses, sowie dem Roten Kreuz Urfahr-Umgebung zeigt, dass Kultur nicht an der Gemeindegrenze stehen bleibt. "Ich freue mich, dass beide Künstlerinnen ihre Werke in der Waldinger Impfstraße ausstellen können", sagt Allen-Stingeder über die von ihr und dem Puchenauer SPÖ-Fraktionsobmann Florian Zwettler angeregte Initiative.

Günter Kada, er ist selbst als Künstler tätig, betont, dass "künstlerische Arbeit nicht vom Künstler zum Selbstzweck betrieben wird. Mit seinen Werken will sich ein Künstler mitteilen und in Dialog mit den Betrachtern treten." Kulturschaffende konnten im vergangenen Jahr aber keine Ausstellungen durchführen und sich somit auch nicht mit ihrem Publikum vor Ort austauschen. Das wolle man nun nachholen.

Personen, die geimpft werden, können während ihres Aufenthaltes in der Impfstraße die Bilder von Leonhartsberger-Ledl und Opletal betrachten. Die Werke der beiden Künstlerinnen reichen von abstrakten Bildern bis hin zum Selbstporträt.