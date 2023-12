Publikumsliebling im Salzhof

Mit einem besonderen Gespür für originelle Themen und viel trockenem Humor nimmt die junge Kabarettistin am 29. Dezember um 20 Uhr das Publikum im Salzhof mit in ihren Alltag. 2018 wurde Elli Bauer beim Freistädter Frischling mit dem Jury- und Publikumspreis ausgezeichnet. Im Programm "überschnurchdittlich" behandelt Elli Bauer den Wunsch nach allgemeingültigen, einfachen Antworten in einer Zeit, in der nicht klar ist, woran man sich noch festhalten kann. Wenn alles aus dem Ruder zu laufen scheint und man das erkennt, hält man sich für "überschnurchdittlich" intelligent. Vorverkauf: kupfticket.com/shops/lb, Vorverkaufspreis 18 Euro.

