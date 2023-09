Prominente Mauthausener posieren für Märchen-Szenen

Mit einem Schwung an neuen Projekten und Ideen zur Regionalentwicklung geht die LEADER-Region Perg-Strudengau in die neue Förderperiode der Jahre 2023 bis 2027. Am Donnerstag tagte erstmals für diesen Zeitraum das Projektauswahlgremium unter der Leitung von Obmann NR Bgm. Nikolaus Prinz. Dabei wurden fünf LEADER-Projekte von Projektträgern fünf Projekte zur Regionalentwicklung vorgestellt. Für alle Projektträger wurde im Anschluss an die Präsentationen eine Förderung aus dem EU-Regionalentwicklungsfonds beschlossen.

Eines der geförderten Projekte kommt aus Mauthausen: "Märchenhafter Donaumarkt" – ein Märchenweg der anderen Art, verbindet sehenswerte, historische Schauplätze aus Mauthausen mit bekannten Märchenszenen. Dabei werden wetterfeste Großformatbilder im Format von zwei mal eineinhalb Metern auf einer mobilen Basis montiert und jedes Jahr an einem anderen Platz im Marktzentrum aufgestellt. Der Clou daran ist auch, dass die Märchenszenen von bekannten Mauthausener Persönlichkeiten dargestellt werden. Projektträger ist der Tourimsusverein Mauthausen mit seinem Obmann Gottfried Kraft.

Ebenso in die Vergangenheit wie die Märchen springt auch ein gefördertes LEADER-Projekt aus Bad Kreuzen. Im Burgturm der Burg Kreuzen wird unter dem Titel "Mehr als 175 Jahre heilende Kraft des Wassers" eine Dauerausstellung zur Kurgeschichte des Ortes eingerichtet. Projektträger ist die Stiftung Burg Kreuzen. Bürgermeister Manfred Nenning und Tourismusobmann Leopold Schöller stellten das Projekt vor.

Steine aus Saxen für die Ringstraße

Eine Brücke zwischen dem Strudengau und der Bundeshauptstadt Wien schlägt ein weiteres LEADER-Projekt: Die Schaffung eines öffentlichen Zugangs zu jenem Steinbruch in Saxen, aus dem im 19. Jahrhundert die Steine zur Pflasterung der Wiener Ringstraße und des Karlsplatzes gewonnen wurden. Zentrale Figur dieser Steinlieferung war der Hofadelige Anton Schlepitzka. Dieser ließ 1894 zudem im Wald oberhalb des von ihm betriebenen Steinbruchs eine kunstvolle, steinerne Kapelle errichten. Diese wurde 2022 von Familie Lehbrunner erworben, um sie für die Öffentlichkeit zugängig zu machen. Diese Initiative wird nun aus LEADER-Fördermitteln unterstützt.

Fortgesetzt wird die LEADER-Unterstützung der Bewusstseinsregion Mauthausen – Gusen – St. Georgen. Nach der Errichtung des Hauses der Erinnerung liegt der Schwerpunkt der kommenden Jahre auf der Stärkung der Onlinepräsenz und einer zeitgemäßen Beschilderung von historisch bedeutsamen Plätzen. Auf diese Art wollen die Projektwerber um Andrea Wahl gezielt junge Zielgruppen erreichen. Zudem werden in den drei kommenden Jahren Werbemittel und Veranstaltungstechnik für das Menschenrechte-Symposium neu angekauft und weiterentwickelt.

Ganz in der Gegenwart angesiedelt ist ein Projekt aus Pabneukirchen, das ebenfalls einen Förderzuschlag erhielt: Die Errichtung einer Ö3-Wetterstation am Dach des Strudengaus. Bis dato gibt es in der Region keine anerkannte Wetterstation. Die Nächstgelegenen befinden sich in Enns und Bad Zell. Das erweist sich vor allem für die Landwirtschaft und die Hagelversicherung als nachteilig bei der Dokumentation extremer Wetterereignisse. Der Verein "Freizeit Tourismus Wirtschaft Pabneukirchen" hat sich nun mit "Strudengau Wetter" zusammengetan, um im Ortsteil Riedersdorf eine anerkannte Wetterstation zu betreiben.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Bernhard Leitner Lokalredakteur Mühlviertel Bernhard Leitner