proletenpassion und literaturfrühstück

Kulturelles Highlight des diesjährigen Symposiums ist am 11. November (20 Uhr) die Aufführung von Auszügen der. Auf der Bühne des Donausaals Mauthausen stehen mit Beatrix Neundlinger und Georg Herrnstadt zwei Originalmitglieder der legendären Bandsowie der Musiker.Im Haus der Erinnerung in St. Georgen/Gusen gestalten am 12. November (10 Uhr) die Schauspielerinnenundein Literaturfrühstück mit Texten aus den Flüchtlingsgesprächen von Bertolt Brecht.Am Sonntag, 12. November (14 Uhr), findet im Pfarrheim Schwertberg ein Zeitzeugengespräch mitstatt.Bereits am 10. November ist der Donausaal Mauthausen Schauplatz von.Karten und Informationen zu allen Veranstaltungen des Menschenrechtesymposiums auf