Projekte im Wert von 30 Millionen Euro verwirklicht

Die Herrinnenhalle im Keltendorf Mitterkirchen, die Gobelwarte in Grein, das Franz-Xaver-Müller-Vereinshaus in Dimbach oder der Themenpark Kaolinum in Allerheiligen. Das ist nur eine kleine Auswahl jener 160 Projekte, die in den vergangenen 15 Jahren in der LEADER-Region Perg-Strudengau umgesetzt wurden. Etwa elf Millionen Euro an EU-Fördergeld wurden in die Region geleitet. Das damit auf den Weg gebrachte Investitionsvolumen ist mit 30 Millionen Euro sogar noch um einiges höher.

Jubiläumsbilanz vorgelegt

Auf diese Bilanz konnten am vergangenen Donnerstag die Verantwortlichen bei der Generalversammlung der LEADER-Region im Naturvermittlungszentrum Großdöllnerhof in Rechberg verweisen. Die Vertreter der 24 Mitgliedsgemeinden überraschten dabei Obmann Nikolaus Prinz mit einer Jubiläumstorte: Seit 15 Jahren steht der VP-Abgeordnete zum Nationalrat und Bürgermeister von St. Nikola an der Spitze der LEADER-Region. Neben Bezirkshauptmann Werner Kreisl und Hausherr Bgm. Martin Ebenhofer gratulierten auch Hans Gruber, Wolfgang Löberbauer und Christoph Rechberger für das Land Oberösterreich. Die Laudation hielt Franz Haslinger, der dem Mehlspeisenfreund Prinz auch die Jubiläumstorte überreichte.

Um den Schwung aus dem LEADER-Programm für die Region bis zum Ende der aktuellen Förderperiode, die noch bis 2020 läuft, beizubehalten, werden aktuell noch mehrere Projekte vorangetrieben. Dazu zählt etwa die Überdachung des sogenannten "Steiner-Stöckls" auf Ruine Klingenberg in Pabneukirchen. Weiters starteten der Bau einer Aussichtsplattform in Münzbach und eines neuen Marktbrunnens in Pabneukirchen. Mit der Attraktivierung des Donau-Kais in Grein sowie dem neuen Zugang zur Mumie in St. Thomas am Blasenstein wird in den nächsten Monaten begonnen, um in Kürze unsere Region zu bereichern. Gerade fertiggestellt wurden der Mautturm in Sarmingstein, das Kooperationsprojekt "Strudengauer LebensPauer" rund um die Schurzmühle in Bad Kreuzen sowie die letzte Staffel des erfolgreichen Unternehmensentwicklungsprogramms UEP.

Derzeit werden von Regions-Geschäftsführer Manfred Hinterdorfer und Assistentin Elisabeth Neuhofer bereits erste Projektideen für die lokale Entwicklungsstrategie und die Förderperiode 2021 – 2027 gesammelt. Wer daran mitarbeiten möchte, kann sich gerne an die Regions-Geschäftsführung wenden, per E-Mail an: info@pergstrudengau.at