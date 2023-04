Projekt Startklar: Drei Initiativen im Finale

Die Initiative Startklar der Sparkasse Mühlviertel West biegt in die Zielgerade ein. Im Finale sind noch drei Bewerbungen im Rennen um das Preisgeld von 10.000 Euro. Beim Online-Voting bis 9. April versuchen alle Finalisten, Stimmen zu sammeln.

Aus mehr als 40 Projektideen, die für den Wettbewerb eingereicht wurden kamen, drei Gruppen ins Finale und konnten vor den Jurymitgliedern ihr Vorhaben präsentieren.

Mit dem Projekt "Jausenglück" möchte das Arcus Sozialnetzwerk die perfekte Jause als abwechslungsreiche Alternative für Schüler und Pädagogen in Schulen anbieten. Im Vordergrund steht das Angebot einer gesunden, regionalen Pausenmahlzeit, die gleichzeitig Inklusion fördert. Ermöglicht wird das durch ein unkompliziertes Zusammentreffen von Schülern und Menschen mit Beeinträchtigungen.

Der Verein Waldwichterl hat sich die Errichtung eines Waldkindergartens in Putzleinsdorf zur Aufgabe gemacht. In einer Zeit, in der Digitalisierung und Technisierung stark zunehmen, soll und darf nicht vergessen werden, dass der Bezug zur Natur ein Grundpfeiler für eine gesunde menschliche Entwicklung ist.

Schulprojekt "Beherzt"

Das Programm "Beherzt" zielt darauf ab, die Gesundheitskompetenz von Kindern in Volksschulen zu stärken. In verschiedenen Modulen wird einerseits Wissen zur Vorbeugung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen und zur Stärkung der Widerstandskraft vermittelt, andererseits wird das beherzte Eingreifen und Helfen im Notfall trainiert. Darüber hinaus erwerben die Kinder Fähigkeiten, die sie widerstandsfähiger gegen Stress machen. Das regelmäßige Training zur Gesundheitsförderung soll dauerhaft in den Schulalltag der teilnehmenden Schulen integriert werden.

Mitstimmen bis 9. April

Mit den Livepräsentationen startete auch das Voting auf den Social-Media-Kanälen der SMW. Eine Abstimmung durch das "Liken" der Videos ist bis einschließlich 9. April möglich. In die Bewertung der Jury fließt das Online-Voting mit einer Gewichtung von 25 Prozent ein. Die Entscheidung über das Siegerprojekt fällt am 11. April 2023.

Sonderpreis an Aqua Sharks

Einen Sonderpreis hat die SMW bereits für ein Projekt zur Jugend- und Nachwuchsförderung vergeben: Das Preisgeld von 2000 Euro holten sich die Aqua Sharks der Sportunion Rohrbach-Berg. Mit der finanziellen Unterstützung werden neue Schwimmutensilien für Baby- und Kinderschwimmkurse angekauft.

