Projekt "Kinderleicht": Rohrbachs übergewichtige Kinder nehmen ab

Corona hat überall seine Spuren hinterlassen. Auch um die Fitness mancher Kinder ist es schlechter bestellt als noch zum Beginn der Pandemie. Übergewichtigen Kindern beim Abnehmen zu helfen, ist deshalb das Ziel eines Pilotprojektes des Gesundheitszentrums Haslach, welches in Zusammenarbeit mit der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK) umgesetzt wird. Eingeladen, daran teilzunehmen, sind übergewichtige Kinder aus dem ganzen Bezirk Rohrbach.

Alarmierende Statistik

Ein Blick in die Statistik genügt, um zu wissen, dass Handlungsbedarf besteht: So sei der Anteil der übergewichtigen Volksschulkinder in Österreich während der Corona-Pandemie um rund ein Fünftel angestiegen. Das hat das Grazer Institut für Bewegungswissenschaften in einer aktuellen Studie festgestellt.

Pilotprojekt "Kinderleicht"

"Kinderleicht" nennt sich das Projekt der ÖGK, welches nun erstmals in einem Primärversorgungszentrum durchgeführt wird. Haslach bietet sich mit seiner Infrastruktur dafür bestens an. Das Projekt soll den Spaß am Abnehmen und an mehr Fitness in den Vordergrund rücken: Dabei geht es dem Team rund um Diätologin Julia Kram nämlich nicht um ein "Umerziehen" oder ewige Moralpredigten, welche die Kinder ohnehin allesamt kennen dürften. "Kinderleicht" soll kein Abnehmprogramm im herkömmlichen Sinne sein, sondern mehr Lust an Bewegung und um bewussteres Essen fördern: "Wir versuchen, die ganze Familie einzubinden, geben praktische Tipps, die man in den Alltag aufnehmen kann und geben den Eltern auch das nötige psychologische Hintergrundwissen an die Hand", sagt Kram.

In den ersten zwölf Wochen werden die Teilnehmer intensiv bei wöchentlichen Treffen begleitet. Während die Erwachsenen von den Experten des Gesundheitszentrums geschult werden, kümmern sich Bewegungstherapeuten in dieser Zeit um die Kinder und animieren zum Turnen, Toben und Spaß haben.

Kochen will gelernt sein

Weil neben der Bewegung die Ernährung eine wichtige Rolle spielt, wird auch gemeinsam gekocht: Kinder und Eltern bereiten schmackhafte Gerichte zu und auch ein Eltern-Kind-Turnen ist im Projekt inbegriffen. In den nachfolgenden zwölf Wochen gibt es Unterstützung durch die ÖGK in Form von Unterlagen und Ratschlägen und ein individuelles Nachsorgegespräch mit Diätologin Julia Kram.

Nach einem Jahr treffen sich die Teilnehmer dann noch einmal zu einer gemeinsamen Feier und um Bilanz zu ziehen.

Eingeladen am Projekt "Kinderleicht" teilzunehmen sind übergewichtige Kinder im Alter von sechs bis zwölf Jahren aus dem Bezirk Rohrbach und deren Familien.

Anmeldung bis 13. September unter 07289 / 21 0 44 oder unter julia.kram@hausarztmedizinplus.at Kosten: 50 Euro Selbstbehalt, bei Rezeptgebührenbefreiung kostenlos