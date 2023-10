Probealarm für Hochwasserschutz

Probeaufbau des mobilen Hochwasserschutzes in Abwinden

Unter der Einsatzleitung von Bürgermeisterin Hilde Maria Prandner, Vbgm. Patrick Kurz und Verbandsobmann Bgm. Christian Aufreiter aus Langenstein brachten die Feuerwehren Luftenberg und Pürach in Zusammenarbeit mit dem Gemeindebauhof die mobilen Schutzelemente in Position. Vom reibungslosen Ablauf konnten sich auch der Perger Bezirkshauptmann Werner Kreisl sowie Gerald Puchner vom Amt der Oö. Landesregierung überzeugen. Bürgermeisterin Prandner bedankte sich nach der erfolgreichen Übung bei allen Beteiligten sowie dem Zivilschutzbeauftragten Hanspeter Winkler für die vorbildliche Abwicklung – verbunden mit der Hoffnung, dass es auch in Zukunft nur bei einer Übung bleibe und der Ernstfall möglichst lange ausbleiben möge.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper