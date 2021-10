Prinz-Volleys in Tirol noch nicht ausgefuchst genug

Ein Ergebnis, das deutlicher ausfiel als der Spielverlauf selbst, denn die Entscheidung in den ersten beiden Sätzen fiel jeweils erst in der Verlängerung (25:27, 24:26). Lediglich im dritten Satz hatten die Tirolerinnen mit 25:10 das Spiel fest in der Hand. "Man sieht bei uns klar noch Abstimmungsschwierigkeiten, das wird aber von Woche zu Woche besser. Wir haben heute gegen ein sehr starkes Heimteam verloren. Dennoch sehe ich schon Steigerungen im Vergleich zum Spiel von vergangener Woche", so Prinz-Sportdirektor Josef Trauner.