Primaria übernimmt Abteilung Akutgeriatrie und Remobilisation

Mit 1. März hat Romana Palmanshofer die Leitung der Abteilung für Akutgeriatrie und Remobilisation am Klinikum Rohrbach übernommen. Romana Palmanshofer (48) ist geboren in Yspertal in Niederösterreich und absolvierte erst eine Ausbildung zur Anästhesie- und Intensivpflege, bevor sie in Wien Medizin studierte. Sie ist Fachärztin für Innere Medizin, Intensivmedizin und Notärztin und hat zusätzliche Ausbildungen in den Bereichen Geriatrie, Palliativmedizin, Ethik und Akupunktur. Nach ihrer Ausbildung und Tätigkeit am Therapiezentrum Ybbs (Psychiatrische Klinik) und SMZ-Süd in Wien unterrichtete Palmanshofer ab 2015 an der Gesundheits- und Krankenpflegeschule Rohrbach. Seit 2017 arbeitete sie als Oberärztin an der Abteilung für Innere Medizin am Klinikum Rohrbach.

Tenschert bleibt Direktor

Die neue Primaria lebt mit ihrem Lebensgefährten und den vier Kindern (im Alter von 3 bis 20 Jahren) in Rohrbach. Kurze Auszeiten vom Alltag genießt sie mit einem guten Buch – etwa zeitgeschichtlichen Romanen oder Krimis –, bei Aktivitäten in der Natur oder bei einem Wienbesuch. Außerdem bäckt sie gerne mit ihren Kindern. In der Funktion als Primaria wird Palmanshofer auf Primar Wolfgang Tenschert nachfolgen, der im Klinikum bleibt und sich künftig auf seine umfangreichen Aufgaben als Ärztlicher Direktor konzentrieren wird.

Qualifizierte Nachfolgerin

"Ich freue mich, dass wir mit der getroffenen Personalentscheidung für das Klinikum Rohrbach eine fachlich breit qualifizierte und menschlich gewinnende Persönlichkeit engagieren konnten. Ich wünsche Romana Palmanshofer und ihrem Team in Rohrbach alles Gute für ihre künftige Tätigkeit in unserem Unternehmen", sagt Franz Harnoncourt, Vorsitzender der Geschäftsführung der oberösterreichischen Gesundheitsholding.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper