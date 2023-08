Primaria Pia Neundlinger möchte ihre Kinderabteilung in Rohrbach ausbauen

ROHRBACH. Pia Neundlinger hat im Juni das Primariat der Abteilung für Kinder- und Jugendheilkunde am Klinikum Rohrbach übernommen und ist schon die dritte Primaria im Haus. "Leider ist das immer noch erwähnenswert. Umso mehr freut es mich, dass Rohrbach im Bereich der weiblichen Führungskräfte eine Hochburg ist", sagt Franz Harnoncourt, Vorsitzender der Geschäftsführung der Oberösterreichischen Gesundheitsholding (OÖG). Und der ärztliche Direktor Wolfgang Tenschert ergänzt: "Wir etablieren unser Krankenhaus als Vorreiter im Hinblick auf die Gleichstellung der Geschlechter bei den Führungsfunktionen." Seit Juni ist die bisherige Kinderstation am Klinikum Rohrbach auch eine eigene Abteilung für Kinder- und Jugendheilkunde. Mit Pia Neundlinger übernahm eine waschechte Rohrbacherin das Primariat: "Schon jahrelang hat sie als Oberärztin die Kinderstation geleitet, und Eltern und ihre Kinder wissen sich hier in besten Händen", verweist Tenschert auf den hervorragenden Ruf der Kinderabteilung.

Als Mutter von zwei schulpflichtigen Kindern kennt die Ärztin die Bedürfnisse ihrer jungen Patienten: "Mein Ziel ist es, die Kinder- und Jugendabteilung am Klinikum Rohrbach zukunftsfit zu halten, damit auch weiterhin die Betreuung unserer jungen Patienten in ihrer Wohnregion auf dem letzten Stand der Medizin sichergestellt ist", sagt Pia Neundlinger. "Mit einem derart motivierten Team aus Pflege und Ärzteschaft wird uns das ganz sicher gut gelingen." Auch eine räumliche Erweiterung der Kinderabteilung ist bereits angedacht.

Instinkte gehen verloren

Genesung kann aber auch zu Hause gelingen: "Viele Mütter und Väter fühlen sich von den zunehmenden Informationsangeboten überfordert. Es fällt ihnen zunehmend schwerer, die Qualität der Quellen einzuordnen. Die oftmals unterschiedlichen Empfehlungen schwächen zudem das Vertrauen in die eigenen Instinkte", erzählt Neundlinger. Eltern würden aus Angst davor, etwas falsch zu machen, immer mehr dazu neigen, überstürzt mit dem Kind ins Krankenhaus zu kommen. Erste Anlaufstelle sollte immer der Hausarzt beziehungsweise der hausärztliche Notdienst sein. Auch die Gesundheitshotline 1450 gibt Auskunft.

Hausapotheke anlegen

Die Kinderärztin empfiehlt zudem, eine kleine Hausapotheke für Kinder bereitzuhalten. Auch Hausmittel können helfen, wie etwa Essigpatscherl, Topfen- oder Zwiebelwickel. Feuchte Tücher im Raum können gegen Erkältung hilfreich sein. Im Zweifel könne man aber selbstverständlich ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen. Auch auf der Webseite des Klinikums Rohrbach gibt es Tipps, wie man sich bei manchen Erkrankungen behelfen kann. Das gehört in die für Kinder unzugängliche Hausapotheke: ein Fieberthermometer, ein Kirschkernkissen oder eine Wärmeflasche, Kühlkompressen, sterile Wundschnellverbände und Pflaster in verschiedenen Größen. Ibuprofen-Produkte helfen gegen Schmerzen und Fieber und sind entzündungshemmend, Paracetamol-Produkte wirken gegen Schmerzen und Fieber. Hustensaft und Nasentropfen retten so manche Nachtruhe. Wunddesinfektion, Wund- und Heilsalbe, ein Antihistamin-Gel bei Insektenstichen sowie Tropfen gegen Blähungen gehören ebenso in die Hausapotheke wie eine Pinzette und eine Zeckenzange.

Unbedingt zum Arzt, wenn …

Freilich gibt es auch Fälle, in denen umgehend ein Arzt aufgesucht werden muss: Das Kind hat Atemnot oder erstmals einen Fieberkrampf; der Säugling ist jünger als drei Monate und hat über 38 °C Körpertemperatur; das Kind hat folgende drei Symptome gleichzeitig: Kopfschmerzen, steifer Nacken und Lichtscheue; das erkrankte Kind erbricht wiederholt und verweigert länger als einen Tag lang die Flüssigkeitsaufnahme; der kleine Patient wirkt zunehmend apathisch (desinteressiert) oder lethargisch (antriebslos) oder das Kind fiebert mehr als zwei Tage, obwohl wiederholt fiebersenkende Medikamente gegeben wurden.

