Premierenerfolg für Silvesterlauf

„Wir haben bei dieser ersten Veranstaltung mit so 30 bis 40 Teilnehmenden gerechnet und sind überwältigt, dass so viele mitgelaufen sind!“ sagt Lisa Steiner über die erfolgreiche Premiere des Königswiesener Silvesterlaufs. Vor einem Jahr hatte sich Steiner diesen Silvesterlauf in den Kopf gesetzt und danach mit vielen HelferInnen der Bürgerliste „fürKW“ organisiert. Am Start waren am letzten Tag des Jahres Sportler aus Königswiesen sowie von verschiedenen oberösterreichischen Lauf-Vereinen wie etwa vom TV Grein oder der TGW Zehnkampf Union.

Hunderte Zuschauer feuerten die laufbegeisterten Kinder und Erwachsenen entlang der ein Kilometer langen Strecke rund um das Ortszentrum von Königswiesen kräftig an. Beim Hauptlauf mussten fünf Runden absolviert werden. Besonders erfreulich waren die 40 angemeldeten Kinder. Auch zahlreiche Staffelteams waren am Start, die zu dritt den Bewerb bestritten. Die Tagesbestzeiten erliefen Eveline Heins und Florian Rosinger.

„Am 31. Dezember.2023 findet der zweite Silvesterlauf in Königswiesen statt und wir möchten uns bei allen, die heuer mitgelaufen sind, herzlich bedanken und gleich für 2023 einladen“ sagt Lisa Steiner. Die Hälfte des Reinerlöses dieser Veranstaltung stellt fürKW für die Aufwertung des Kinderspielplatzes bei der Schule zur Verfügung.

