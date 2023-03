Pregartsdorf hat ein neues Feuerwehr-Kommando

Neu gewählt wurden am Samstag die Führungspositionen in der Freiwilligen Feuerwehr Pregartsdorf. Nach 15 Jahren an der Spitze der Einsatzorganisation stellte sich Kommandant Alexander Pillmayr nicht mehr der Wahl. Auch Kassier Franz Hilbel stellte nach 30 Jahren in diversen Funktionen sein Amt ruhend.

Der bisherige Kommandant-Stellvertreter Thomas Langer wurde mit überwältigendem Rückhalt der Mannschaft zum neuen Kommandanten der Feuerwehr gewählt. Mit Maximilian Dirnberger als Kommandant-Stellvertreter, Markus Langer als Kassenführer sowie Andreas Langer jun. als Gerätewart, steht ihm ein junges, motiviertes Führungsteam mit einem Durchschnittsalter von 28 Jahren zur Seite. Die Kontinuität in der Führungsmannschaft gewährleistet Josef Steiner, der nach 35 Jahren in den diversen Kommandofunktionen eine weitere Periode als Schriftführer antritt.

Den scheidenden Kommandomitgliedern Alexander Pillmayr und Franz Hilbel wurde die Feuerwehr-Bezirksverdienstmedaille der Stufe Silber überreicht. Zudem wurden den beiden Kameraden die jeweiligen Ehren-Dienstgrade verliehen und ein Erinnerungspräsent als Dank überreicht. Josef Steiner wurde mit der Feuerwehr-Bezirksverdienstmedaille der Stufe Gold geehrt. Eine weitere nicht alltägliche Auszeichnung erhielt Kamerad Ernst Langer, dem die Ehrenurkunde für den 70-jährigen Feuerwehrdienst verliehen wurde.

