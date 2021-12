Pregartner Lions wagen sich an Neujahrskonzert

Aufatmen beim Lions Club Pregarten Aisttal: Die aktuellen Corona-Bestimmungen ermöglichen es, den Menschen in der Region gleich zum Start in das neue Jahr eine Freude zu bereiten. Das traditionelle Neujahrskonzert mit der Philharmonie Salzburg mit Chefdirigentin Elisabeth Fuchs kann am 5. Jänner in der Bruckmühle Pregarten anlässlich des zehnten Geburtstags des Clubs fix stattfinden.

Erleichtert über die Zustimmung der Behörde ist Andrea Schaufler, Präsidentin des Lions Clubs Pregarten Aisttal: "So können wir den Menschen nach einem herausfordernden Jahr gleich zum Jahresbeginn Freude bereiten, mit Musik auf höchstem Niveau." Vor allem sei es damit möglich, Karten für dieses Konzertereignis noch als Weihnachtsgeschenk anzubieten. Kartenbestellungen in den Kategorien zu 49 oder 44 Euro nimmt der Lions Club über www.bruckmuehle.at sowie telefonisch (07236 2570) entgegen.

"Wir achten verantwortungsvoll auf alle Corona-Auflagen. Und wir werden in der Pause an Tischen auch Getränke und einen kleinen Imbiss anbieten können, sodass einem perfekten Konzertabend nichts im Wege steht", sagt Andrea Schaufler. Mit dem Reinerlös aus dem Konzert soll sozial bedürftigen Menschen aus ihrer Notlage geholfen werden.

Die Philharmonie Salzburg wurde 1998 von Dirigentin Elisabeth Fuchs gegründet und spielt sich seit Anbeginn durch herausragende Interpretationen, außergewöhnliche Programmierung und passioniertes Musizieren in die Herzen eines internationalen Publikums.