Pregartens SP feierte ihren 100. Geburtstag

PREGARTEN. Festakt im „roten“ Findling zum großen Ortspartei-Jubiläum. Vorsitzender Alexander Skrzipek wurde mit 100 Prozent Zustimmung im Amt besätigt.

Einen runden Geburtstag feierte kürzlich die SPÖ-Ortsorganisatioin Pregarten: Zum 100-jährigen Gründungsjubiläum wurden sämtliche Mitglieder in den - roten - Findling der Bruckmühle ein. Es sollte keine herkömmliche Parteiversammlung werden, denn mit musikalischer Umrahmung durch die Gruppe „Betty Rossa & Kapelle“ wurde auch, dem Anlass entsprechend, fröhlich gefeiert.

Zum 100er der SPÖ-Ortsgruppe waren unter anderrem LHStv a.D. Fritz Hochmair, LAbg. a.D. Hans Affenzeller und der Festredner LAbg. Michael Lindner gekommen. Nach der Videogrußbotschaft der SPÖ-Vorsitzenden Pamela Rendi-Wagner und den obligatorischen Berichten der Parteisektionen sowie Ehrungen machte Parteichronist Andreas Prandstötter in seinem Vortrag einen historischen Rückblick auf 100 Jahre SPÖ-Pregarten, ausgehend vom Gründungsdatum 1.Dezember 1918 bis in die Gegenwart. Eine umfassende Ausstellung rundete den historischen Rückblick ab.

Die Neuwahlen der Führungsfunktionen legten die Aufmerksamkeit der Gäste danach wieder in Richtung Gegenwart und Zukunft.Für den Pregartner SPÖ-Vorsitzenden VzBgm Alexander Skrzipek endete diese Abstimmung mit einem Ergebnis, das perfekt zum Anlass des Abends passte: Er wurde in geheimer Wahl mit 100 Prozent Zustimmung wieder gewählt. Schließlich wurde auch noch die Geburtstagstorte angeschnitten, die als besondere Überraschung von Ilona Skrzipek eigens angefertigt worden war. „Ich bedanke mich bei allen, die ihren Beitrag zu dieser 100-jährigen Geschichte geleistet haben und gestehe, dass es mich sehr ehrt, Vorsitzender der SPÖ in Pregarten sein zu dürfen“, sagte Alexander Skrzipek - sichtlich gerührt ob des gelungenen Abends.

