Pregarten will sich in Bad Leonfelden belohnen

"Wir müssen noch mehr aufwenden und aktiver auftreten, aber wir werden bald die nötigen Ergebnisse liefern", sagt Pregartens Trainer Dominik Nimmervoll vor dem morgigen Mühlviertel-Derby mit Bad Leonfelden (16.30 Uhr). Seine Mannschaft hat in den bisherigen Partien gute Leistungen abgeliefert, nicht immer gab es dafür Punkte. "Nur gegen Bad Schallerbach waren wir sehr schwach, uns fehlt aktuell auch das nötige Glück im Abschluss", analysiert Nimmervoll. Morgen sollen Punkte her, er ist aber vor dem Aufsteiger gewarnt. "Ich erwarte einen unangenehmen Gegner in guter Form."

Bad Leonfelden hat zwar zuletzt beim Tabellenführer Oedt mit 0:3 verloren, der neue Trainer Hubert Zauner sieht sein Team aber nach den ersten fünf Partien im Soll: "Wir hatten ein schwieriges Programm und sind mit den sechs Punkten zufrieden." Er ist vor allem mit der Einstellung seiner Truppe hochzufrieden. "Aktuell macht der Job in Bad Leonfelden sehr viel Spaß, da die Trainingsleistungen hochklassig sind und jeder mit 100 Prozent bei der Sache ist."

In der Landesliga Ost gibt es morgen um 16:30 auch ein Mühlviertel-Duell. Der Spitzenreiter Rohrbach-Berg kann mit einem Sieg über Schwertberg die Erfolgsserie auf fünf gewonnene Partien im Frühjahr ausbauen.

In der Bezirksliga Nord treffen morgen die beiden formstärksten Mannschaften aufeinander. Sowohl Hofkirchen als auch Altenberg haben alle drei Spiele der Rückrunde gewonnen und rollen derzeit die Liga von hinten auf.

Autor Florian Ruckerbauer Florian Ruckerbauer