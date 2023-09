Pregarten will im Mühlviertel-Duell wieder punkten

Die Gradascevic-Elf ist also heute im Mühlviertel-Derby gegen Bad Leonfelden gefordert (Anpfiff 20 Uhr). "Wir wollen endlich wieder punkten, wir haben etwas gutzumachen", sagt Trainer Gradascevic. Seine Mannschaft musste zuletzt viel Lehrgeld zahlen. "Wir haben das jüngste Team der Liga, die Burschen brauchen noch Zeit", so Gradascevic. Die Aufgabe gegen den Aufsteiger ist aber keine leichte. Die Bad Leonfeldner sind noch ungeschlagen und haben am vergangenen Wochenende zudem den amtierenden Meister Oedt mit 2:0 geschlagen.

"Die sechs Punkte entsprechen nicht unserem vorgegebenen Ziel für die ersten fünf Runden", sagt Union Pergs Trainer Jürgen Prandstätter vor der heutigen Partie gegen Mondsee. Vor heimischem Publikum hoffen Pergs Kicker auf einen vollen Erfolg. Prandstätter: "Ich erwarte ein sehr, sehr intensives Spiel, was Tempo und Zweikampfverhalten betrifft, wir wollen gewinnen."

Das Topspiel der Landesliga Ost heißt Schwertberg gegen Rohrbach-Berg. Beide Teams haben zuletzt gewonnen und so Selbstvertrauen getankt. Rohrbach kann mit einem Sieg an Schwertberg vorbeiziehen.

Autor Florian Ruckerbauer Florian Ruckerbauer