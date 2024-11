Pregarten will gegen Bad Ischl nächsten Sieg feiern

Nur drei Punkte trennen Aufsteiger Rohrbach-Berg, die SPG Pregarten und St. Martin in der Tabelle der OÖ-Liga. Alle drei Teams liegen auch nur knapp vor der Abstiegszone und können sich mit einem Sieg am letzten Spieltag der Hinrunde etwas Luft verschaffen. Die SPG Pregarten hat am vergangenen Wochenende im Mühlviertel-Duell in St. Martin mit dem 1:0-Erfolg schon den ersten Schritt gemacht. Am Samstag im Heimspiel gegen Bad Ischl (Anpfiff: 15 Uhr) wartet schon das nächste "Sechs-Punkte-Spiel" auf die Mannschaft von Trainer Robert Lenz. "Da erwartet uns ein unangenehmer Gegner, den wir respektieren aber unbedingt schlagen wollen", sagt Lenz. Der Sieg in St. Martin hat Selbstvertrauen gebracht. Lenz: "Wir waren gut organisiert und haben leidenschaftlich verteidigt und dem Gegner dadurch keine Torchance ermöglicht."

Rohrbach-Bergs-Kicker haben die vergangenen drei Spiele in Folge verloren und wollen übermorgen bei der SPG Edelweiß Linz / Neue Heimat die Ausgangsposition für das Frühjahr verbessern (Anpfiff: 14:30 Uhr). St. Martin versucht schon am Freitag um 18:30 Uhr bei der SPG Weißkirchen / Allhaming sein Punktekonto aufzubessern.

In der Bezirksliga Nord bleibt es im Kampf um den Herbstmeistertitel spannend. Tabellenführer St. Oswald bei Freistadt hat mit einem Sieg am Samstag in Arnreit die besten Chancen auf die Winterkrone.

Autor Florian Ruckerbauer Florian Ruckerbauer