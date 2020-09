Pregarten fordert den Tabellenführer

Nachdem das Spiel am vergangenen Wochenende in Wallern wegen eines Corona-Verdachtsfalles bei der SPG Pregarten abgesagt wurde, kann das Mühlviertel-Derby heute gegen den Spitzenreiter St. Martin gespielt werden. "Gott sei dank hat sich das nicht bestätigt", sagt Pregartens Trainer Ronald Riepl. Nun steht einem spannenden Spiel nichts im Wege. Gegner St. Martin kommt mit fünf Siegen in Folge im Gepäck als souveräner Tabellenführer nach Pregarten. "Es wird sehr schwierig, St. Martin hat eine sehr gute Mannschaft, aber Möglichkeiten gibt es immer", sagt Riepl. Pregartens Trainer kann aus dem Vollen schöpfen. "Ich gehe davon aus, dass alle Spieler fit sind."

Schwieriges Heimspiel für Perg

Ein schwerer Brocken wartet heute auf die Union Perg. Das Schlusslicht empfängt den Titelkandidaten SPG Wallern/St. Marienkirchen. Selbstvertrauen tanken könnten die Perger mit einem Rückblick auf die direkten Begegnungen in der vergangenen Saison: Da eroberte die Machland-Elf in zwei Partien immerhin vier Punkte (2:0, 1:1). Womöglich wächst die Elf von Perg-Trainer Markus Allerstorfer ja auch dieses Mal mit der bevorstehenden Aufgabe.

Nach dem perfekten Saisonstart ist bei den Landesliga-Meisterschaftsfavoriten Rohrbach-Berg und Bad Leonfelden etwas Sand ins spielerische Getriebe gelangt. Beide Mannschaften haben zuletzt zwei Mal in Folge verloren und mussten in der Tabelle die Union Katsdorf und Admira Linz vorbeiziehen lassen. Morgen gibt es die Chance auf Wiedergutmachung: Bad Leonfelden spielt bei Blau-Weiß Linz, Rohrbach-Berg hat St. Ulrich zu Gast. (fr)