Prandstätter und Wahl bilden Pergs Trainergespann

Matthias Wahl wird gemeinsam mit Prandstätter das Trainergespann der Landesliga-Mannschaft bilden. Beide haben bereits bei der Union Ried in der Riedmark eng zusammengearbeitet. Als aktiver Spieler war Wahl außerdem in der Saison 2002/03 für die Union Perg in der Regionalliga aufgelaufen. "Wir alle schätzen seine immense Erfahrung, die er als Fußballer und Spielertrainer in Schwertberg und Ried sammeln konnte. Er verfügt über ein großes Fußball-Fachwissen und exzellente menschliche Qualitäten", streut Union-Vorstandsmitglied Alfred Pössenberger dem Neuzugang Rosen.

Puchinger trainiert Union Ried

Mit dem Abgang ihres Übungsleiters Jürgen Prandstätter war auch die Union Ried gezwungen, auf Trainersuche zu gehen. Fündig wurde man in der Person von Thomas Puchinger, der zuletzt im Nachwuchs des SV Gallneukirchen als Trainer tätig war. Der Alberndorfer wird die Rieder im Titelkampf der Bezirksliga Ost betreuen. Als seine rechte Hand soll Heimo Höller fungieren.