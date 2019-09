Prammer: "Gegen uns sind alle immer topmotiviert"

Viele hatten die Bad Leonfeldner schon vor der Saison als Mitfavorit auf den Landesligatitel auf dem Zettel, nach dem guten Saisonstart legen sich die Konkurrenten gegen die Kurstädter besonders ins Zeug. "Gegen uns sind alle immer topmotiviert", sagt Bad Leonfeldens Trainer Andreas Prammer. Das bekamen die Bad Leonfeldner beim 1:4 bei Viktoria Marchtrenk zu spüren. "Das Spiel hätte auch anders ausgehen können, der Spielverlauf war unglücklich", sagt Prammer. Gegen Schwertberg morgen sollen aber wieder drei Punkte her. "Unser Anspruch ist es, die Heimspiele zu gewinnen."

Nach der 0:1-Niederlage gegen Katsdorf steht für den Tabellenersten Rohrbach-Berg morgen schon das nächste Spitzenspiel auf dem Programm. Die Mannschaft von Trainer Christian Eisschiel trifft in Linz auf die Blau-Weißen Jungs. Der Aufsteiger ist mit drei Siegen in Folge bis auf Platz drei geklettert.

Schwere Aufgaben warten am Wochenende auf die Mühlviertler OÖ-Ligisten. Die Union Perg hat heute (20 Uhr) den Tabellenführer SPG Weißkirchen/Allhaming zu Gast. Pregarten hat sich mit zwei Siegen in Folge etwas Luft verschafft und fordert morgen Titelkandidat ASKÖ Oedt heraus. St. Martins Kicker spielen ebenfalls morgen in St. Valentin.

In der Bezirksliga Nord ist Freistadt als einzige Mannschaft noch ungeschlagen. Der Spitzenreiter peilt im morgigen Heimspiel gegen Julbach den nächsten Erfolg an. Der erste Verfolger Putzleinsdorf will mit einem Sieg in Hellmonsödt dranbleiben. (fr)