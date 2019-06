Polyschüler fertigten Kunstwerk aus Granit

Ganz und gar aus Stein ist das Kunstwerk vor den Toren der Polytechnischen Schule Aigen-Schlägl. Unter dem Motto "Tor zum Beruf und Leben" gestalteten die Schüler gemeinsam mit der Künstlerin Gabriele Berger das granitene Kunstwerk, das den Schriftzug POLY in Form eines Schlüssellochs darstellt. "Es symbolisiert, dass nach dem erfolgreichen Abschluss des Schuljahres allen Schülern das Tor in ihre berufliche und auch persönliche Zukunft offensteht", so Künstlerin Gabriele Berger. An dem Projekt wurde über mehrere Schuljahre gearbeitet. Auch Abt Martin Felhofer lobt das Werk: "Granit aus unserer Heimat bildet unseren Boden, nicht nur in der Landschaft, sondern auch in unserem Leben. Wurzeln brauchen einen guten Halt im Boden, damit sie auch bei schwierigen Bedingungen bestehen. Diese Wurzeln bekommen die Schüler im Poly."

