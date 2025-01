Polyschüler entwickelten Prototypen zum Test leitfähiger, textiler Sensoren

BAD LEONFELDEN. Praxis als Vorbereitung für die spätere Berufslaufbahn nimmt in der Polytechnischen Schule (PTS) einen hohen Stellenwert ein. Die Schüler der PTS Bad Leonfelden hatten jüngst die Gelegenheit, an einem praxisorientierten Projekt mit dem Forschungsinstitut Salzburg Research teilzunehmen. Dabei standen die Entwicklung und Umsetzung innovativer Prototypen im Mittelpunkt.

Technik hautnah erleben

Im Workshop stellte ein Experte von Salzburg Research aktuelle Technologien vor, die von den Schülern direkt angewendet wurden. Die Teilnehmer übernahmen Aufgaben wie Löten, die Integration von Lichtwellenleitern, den Einbau von Connectoren, Firmware-Updates und den Zusammenbau der Prototypen. Diese Aufgaben boten praktische Einblicke und die Möglichkeit, technische Kenntnisse zu erweitern. Das Ziel des Projekts war, das Interesse der Jugendlichen an technischen Themen zu steigern. Christoph Thorwartl von Salzburg Research zeigte sich beeindruckt: "Die Schüler haben die Aufgaben mit großer Neugier und Genauigkeit gemeistert." Man merke, dass die Schüler hervorragend auf technische Berufe vorbereitet würden. Auch Elfriede Draxler, Direktorin der PTS Bad Leonfelden, zeigte sich begeistert von der Zusammenarbeit: "Solche Projekte bieten unseren Schüler:innen eine großartige Möglichkeit, Einblicke in aktuelle Forschungsfelder zu gewinnen und selbst aktiv zu werden. Die Zusammenarbeit mit Salzburg Research hat einen bleibenden Eindruck hinterlassen." Die 45 im Workshop gefertigten Prototypen werden in den kommenden Monaten in mehreren Studien eingesetzt. Details zu diesen Forschungsvorhaben müssen vorerst geheim bleiben, doch so viel sei verraten: Es geht um "leitfähige textile Sensoren", die mithilfe der entwickelten Prototypen ausgelesen werden können. Der Workshop zeigte, wie sinnvoll die Verbindung von Wissenschaft und Praxis für die technische Bildung junger Menschen sein kann.

Als angewandtes Forschungsinstitut entwickelt Salzburg Research innovative, digitale Lösungen für die komplexen Herausforderungen einer nachhaltigen Zukunft. Die Expertise liegt im Bereich der Informations- und Kommunikationstechnologien für die Analyse, Bewertung und Verwertung von Daten. Ziel ist, gemeinsam mit zukunftsorientierten Unternehmen und der öffentlichen Hand sowohl einen wirtschaftlichen als auch gesellschaftlichen Mehrwert zu generieren.

