Poly lagerte Unterricht in die Baufirma aus

Das ist mit ein Grund, warum immer mehr Schüler dieses eine Jahr zur persönlichen Berufsorientierung und Berufsfindung nützen. Zahlreiche Berufswege stehen den Jugendlichen in verschiedenen frei wählbaren Fachbereichen offen. Aber wohin soll es letztlich gehen? Die PTS Aigen-Schlägl bestreitet zur Antwortfindung neue Wege, indem der Fachbereich Bau den Praxisunterricht für mehrere Wochen in die Wirtschaft auslagert.

In Kooperation mit der Baufirma Brüder Resch in Ulrichsberg wurden die Schüler von Profis unterrichtet und konnten dabei verschiedene Arbeitstechniken üben. Das Spektrum reichte vom einfachen Mauerwerk über Rund- und Spitzbogen bis hin zum fertigen Dachstuhl. Beim händischen Putzanwerfen klebte allerdings mehr Mörtel im Gesicht als auf der Mauer. Eine Gleichenfeier und zugleich Abschlussfeier rundete das gelungene Projekt ab. Werkstättenleiter Kurt Hartl ist voll des Lobes für das Projekt: "Einerseits steckt die Baufirma viel Aufwand in den Praxisunterricht, andererseits sind unsere ,jungen Mitarbeiter‘ mit vollem Elan und mit viel Herz dabei – das werden die Fachkräfte von morgen."

Dass die Jobaussichten in der Branche gar nicht schlecht sind, erfuhren die Schüler ebenfalls im Praxisunterricht. Und eine Lehre am Bau kann sich durchaus lohnen, immerhin sind die Aufstiegschancen in der Branche hervorragend.