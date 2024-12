Polizeilehrer stoppten Drogenlenkerin nach Flucht in Mauthausen

Wegen ihrer unsicheren Fahrweise zog eine Pkw-Lenkerin am Donnerstagabend die Aufmerksamkeit zweier Polizeilehrer, die in einem Funkwagen auf der B3 in Richtung Grein unterwegs waren, auf sich. Als die Frau ihren Wagen auf Höhe Luftenberg plötzlich anhielt, wollten die Beamten nachfragen, ob alles in Ordnung sei. Als die Lenkerin das Blaulicht bemerkte, dürfte sie in Panik geraten sein: Sie stieg auf das Gaspedal und flüchtete mit überhöhter Geschwindigkeit Richtung Mauthausen.

Verwirrt und desorientiert

Die beiden Beamten nahmen die Verfolgung auf und verständigten die Landesleitzentrale. Nach gut zehn Kilometern wurde der Pkw mit Wiener Neustädter Kennzeichen im Gemeindegebiet von Mauthausen (Bezirk Perg) gestoppt. Die Frau verhielt sich nicht nur äußerst unkooperativ, sondern wirkte auch verwirrt und desorientiert. Laut Polizei konnte sie sich nicht erklären, wie sie auf die B3 gekommen sei und wo sie sich überhaupt befinde.

Untersuchung verweigert

Nachdem ein Alkovortest ein negatives Ergebnis gebracht hatte, wurde die Lenkerin zu einer klinischen Suchtgift-Untersuchung aufgefordert, die sie aber verweigerte. Ihren Führerschein musste die Frau vorläufig abgeben, die Weiterfahrt wurde ihr untersagt, teilte die Polizei am Freitagnachmittag mit.

