Polizeieinsatz wegen Rauferei in Mühlviertler Asylunterkunft

Zu einem größeren Polizeieinsatz kam es am Sonntag gegen 6:30 Uhr in Engerwitzdorf, nachdem ein Streit zwischen Bewohnern einer Asylunterkunft aus dem Ruder gelaufen war. Mehrere Polizeistreifen rückten an. Vor Ort trafen die Einsatzkräfte auf neun aufgebrachte Männer.

Bei der Befragung der teilweise stark alkoholisierten Asylwerber stellte sich heraus, dass zuvor eine Schlägerei stattgefunden hatte, bei der auch Wodkaflaschen zu Bruch gegangen waren. Zwei Beteiligte hatten sich an den Scherben verletzt. Es handelte sich um einen 34-Jährigen und einen 30-Jährigen aus Somalia. Sie wurden ins Kepler Uniklinikum gebracht.

Messer waren, entgegen der ersten Annahme, keine im Spiel. Die Beteiligten werden angezeigt, teilte die Polizei am Sonntagvormittag mit.

