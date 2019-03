Zollfahndung beschlagnahmte geschmuggelte Singvögel

OTTENSHEIM. Ein Osteuropäer, der 13 moldawische Singvögel in einer viel zu kleinen Holzkiste transportierte, ist der Polizei in Ottensheim (Bezirk Urfahr Umgebung) ins Netz gegangen.

Der 52-Jährige flog am Mittwochmorgen im Zuge einer Kontrolle eines moldawischen Reisetransportwagens auf der B127 auf. Im Gepäckraum des Fahrzeuges fanden die Kriminalbeamten des Bezirkspolizeikommandos Urfahr-Umgebung eine mit Decken umhüllte Holzkiste, in der sich 13 Singvögel befanden. Eines der Tiere hatte den Transport in der viel zu kleinen Box nicht überlebt, so die Polizei am Mittwochabend.

Der Besitzer, ein 52-jähriger Bulgare, konnte keine veterinärbehördlichen Zertifikate aus Moldawien für die Singvögel vorweisen. Die Vögel wurden von der Zollfahndung beschlagnahmt und an den Grenztierarzt, der die Vögel unter Quarantäne stellte, übergeben. Die Zollfahndung übernahm die Amtshandlungen wegen des Tierschmuggels gegen den moldawischen Staatsangehörigen.

Der 52-Jährige war nicht der einzige, der bei der Polizeikontrolle auffiel: Eine moldawische Mitfahrerin versuchte im Polizeifahrzeug ein totalgefälschtes rumänisches Reisedokument einer Mitreisenden aus Moldawien zu zerstören.

Ein Polizist bemerkte das und konnte der Frau das Reisedokument abnehmen und sicherstellen. Das gefälschte rumänische Reisedokument wollte die 54-Jährige für eine Arbeitsstelle in Deutschland benützen. Sie wird der Staatsanwaltschaft angezeigt.

