Polizei löste zwei Geburtstagsfeiern im Mühlviertel auf

Bei den Feiern wurden weder Masken getragen, noch Zwei-Meter-Abstände eingehalten, berichtete die Polizei am Sonntagmorgen.

Eine Feier in St. Martin im Mühlkreis wurde nach Hinweisen aus der Bevölkerung aufgelöst. Die Beamten trafen gegen 21.30 Uhr vor Ort ein. 14 Erwachsene feierten in einer Garage, so die Polizei in einer Aussendung. "Als Rechtfertigungsgrund gaben sie teilweise an, dass sie schon an Corona erkrankt waren und wieder genesen seien", hieß es. Die Personen wurden angezeigt.

Am selben Abend musste die Streife ein zweites Mal wegen einer Feier ausrücken. In Niederwaldkirchen gab es eine Beschwerde wegen Lärm. Die Polizeibeamten stellten in der Wohnung eines Mehrparteienhauses fest, dass elf Personen eine Geburtstagsparty feierten. "Die Party wurde umgehend aufgelöst und sämtliche Personen werden angezeigt", hieß es vonseiten der Polizei. Die Feiernden hatten laut eigenen Angaben ebenfalls negative Corona-Antigentests.

