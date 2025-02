Polizei klärte Diebstahlsserie im Raum Ulrichsberg

Bei einer Fahrzeugkontrolle nahe der deutschen Grenze hielten Polizisten einen Pkw mit tschechischem Kennzeichen an. Zwei Tschechen (33 und 40) wurden kontrolliert. Sie hatten Diebesgut, das sich eindeutig zuordnen ließ, Einbruchwerkzeug sowie Suchtgift dabei. Eine Überprüfung ergab zudem, dass der Ältere von der Staatsanwaltschaft Wien wegen Einbruchsdiebstählen gesucht wurde.

Das Landeskriminalamt leitete weitere Ermittlungen ein und konnte beiden Männern weitere Einbruchsdiebstähle in Ulrichsberg nachweisen. Dort waren sie in eine Mittelschule, ein geparktes Auto und eine Schrebergartenhütte eingebrochen. Auch ein versuchter Einbruch und eine Sachbeschädigung sollen auf ihr Konto gehen. Beide Männer sind in Haft, teilte die Polizei am Mittwochabend mit.

