Polizei kam jugendlichen Einbrechern und Randalierern auf die Spur

Die Straftaten sollen die Jugendlichen zwischen 17. März und 23. April begangen haben.

Sie sollen zunächst mit einem widerrechtlich erlangten Schlüssel in ein Clubgebäude in Haslach eingebrochen sein und daraus einen WLAN-Router, zwei Kisten Bier und Bargeld gestohlen haben.

Den Router fanden die Ermittler bei einem der Beschuldigten in dessen Kinderzimmer.

Zudem sollen die Beschuldigten auf der Sportanlage "Kranzling" randaliert haben. Einer soll einen dort montierten Desinfektionsspender heruntergetreten haben. Das Desinfektionsmittel hätten die Jugendlichen dann angezündet, berichtete die Polizei. "Dem Sportverein Haslach entstand dadurch ein Schaden von insgesamt 278 Euro", schrieb die Polizei in einer Aussendung am Montagabend.



In der Nacht zum 23. April sollen dieselben Verdächtigen einen Getränkeautomaten vor einem Einkaufsmarkt in Haslach beschädigt und daraus mehrere Dosen gestohlen haben. Daraus entstand ein Gesamtschaden von insgesamt 650 Euro.

Die Jugendlichen zeigten sich zu den verübten Taten nur teilweise geständig. "Aufgrund belastender Zeugenaussagen, sowie der schlüssigen Beweissicherung und der durch die Polizei getätigten Ermittlungen" würden ihnen aber sämtliche Tatbestände zugeordnet werden können, hieß es vonseiten der Polizei.