Polizei forschte drei mutmaßliche Drogenschmuggler aus

Drei ausländische Suchtgiftkuriere aus Oberösterreich und ein tschechischer, mutmaßlicher Drogendealer wurden in Südböhmen ausgeforscht und angezeigt. Hauptakteur dabei war ein 29-jähriger Tscheche, der Geschäftsverbindungen in seiner KFZ-Werkstätte ausnützte, um Drogen zu verkaufen.

Die Ermittlungen begannen im Frühjahr 2022, als bei der Kontrolle eines Fahrzeugs in Bad Leonfelden ein 21-jähriger Kroate auf frischer Tat dabei ertappt wurde, wie er im Fahrzeug gerade vier weiteren Personen Drogen verkaufte. 70 Gramm Cannabis-Kraut konnten bei der Kontrolle sichergestellt werden. Bei den darauffolgenden Ermittlungen wurden dem Kroaten 16 Drogenschmuggelfahrten mit seinem Fahrzeug von Tschechien nach Bad Leonfelden mit einer Gesamtmenge von 1,1 kg Cannabis-Kraut nachgewiesen. Zu seinen Drogenstraftaten war der Mann geständig und gab an, die Drogen in der tschechischen Autowerkstätte gekauft zu haben. Er wurde der Staatsanwaltschaft Linz angezeigt.

Der zweite Fall ereignete sich im Dezember 2022, als eine 27-jährige Pkw-Lenkerin aus Tschechien in Reichenau von einer Polizeistreife angehalten und kontrolliert wurde. Ihr konnten mehrere Drogenschmuggelfahrten mit einer Gesamtmenge von 1,8 Kilogramm Cannabis-Kraut und 130 Gramm Metamphetamin (Crystal-Meth) nachgewiesen werden. Als Tarnung nahm die Täterin bei einigen ihrer Schmuggelfahrten auch ihren siebenjährigen Sohn mit, um bei Polizeikontrollen nicht als Kurierin erkannt zu werden. Sie zeigte sich zu ihren Straftaten umfangreich geständig und gab die Ankäufe der Drogen in der tschechischen Autowerkstätte zu. Sie wurde der Staatsanwaltschaft Linz angezeigt.

Außerdem wird ein 50-Jähriger aus Gambia beschuldigt, im Sommer 2022 mehrmals mit seinem Fahrzeug Drogenschmuggelfahrten mit einer Gesamtmenge von 400 Gramm Cannabis-Kraut begangen zu haben. Die Drogen soll der Gambier vom tschechischen Werkstattbetreiber gekauft und von Tschechien nach Österreich geschmuggelt zu haben. Der Gambier ist zu seinen Drogenstraftaten nicht geständig und wurde der Staatsanwaltschaft Linz angezeigt.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.